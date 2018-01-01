Торонто. Возняцки - Свёнтек: обзор матча второго круга (Видео)

Сегодня, 10:45 0 | Теннис / Видео

Каролин Возняцки (15) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 18-летней польки Иги Свёнтек в матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада). Поединок длился 2 часа и завершился в пользу польки со счетом

За выход в 1/4 финала Свёнтек сыграет с японкой Наоми Осакой.





18-я ракетка мира, 29-летняя датчанка(15) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 18-летней полькив матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 в Торонто (Канада). Поединок длился 2 часа и завершился в пользу польки со счетом 1:6, 6:3, 6:4 За выход в 1/4 финала Свёнтек сыграет с японкой Наоми Осакой.