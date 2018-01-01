Торонто. Возняцки проиграла 65-й ракетке мира и не сыграет с Осакой

Теннис. WTA. Premier 5. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2,830,000. 64 участницы.

В Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.18-я ракетка мира, 29-летняя датчанка(15) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 18-летней польки, занимающей в рейтинге WTA 65-е место. Поединок длился 2 часа и завершился в пользу польки со счетом 1:6, 6:3, 6:4.Соперницы взяли по три подачи друг друга. Возняцки выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки, а Свёнтек четыре раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в 1/4 финала Иге Свёнтек предстоит сразиться с японкой(2), которая стала участницей 1/8 финала на отказе немки(Q) – 6:2 Rt.Ранее Свёнтек и Осака не встречались.Ига Свёнтек (Польша, Q) – Каролин Возняцки (Дания, 15) – 1:6, 6:3, 6:4Наоми Осака (Япония, 2) – Татьяна Мария (Германия, Q) – 6:2 Rt