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Торонто. Возняцки проиграла 65-й ракетке мира и не сыграет с Осакой
Торонто. Возняцки проиграла 65-й ракетке мира и не сыграет с ОсакойВ Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

18-я  ракетка мира, 29-летняя датчанка Каролин Возняцки (15) потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 18-летней польки Иги Свёнтек, занимающей в рейтинге WTA 65-е место. Поединок длился 2 часа и завершился в пользу польки со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Соперницы взяли по три подачи друг друга. Возняцки выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки, а Свёнтек четыре раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

За выход в 1/4 финала Иге Свёнтек предстоит сразиться с японкой Наоми Осакой (2), которая стала участницей 1/8 финала на отказе немки Татьяны Марии (Q) – 6:2 Rt.
Ранее Свёнтек и Осака не встречались.

Теннис. WTA. Premier 5. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2,830,000. 64 участницы. 
Второй круг
Ига Свёнтек (Польша, Q) – Каролин Возняцки (Дания, 15) – 1:6, 6:3, 6:4
Наоми Осака (Япония, 2) – Татьяна Мария (Германия, Q) – 6:2 Rt
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