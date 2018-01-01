Торонто. Серена Уильямс обыграла Мертенс и вышла в третий круг

Теннис. WTA. Premier 5. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $2,830,000. 64 участницы.

В Торонто (Канада) на турнире WTA категории Premier 5 с призовым фондом $ 2,830,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Десятая ракетка мира, 37-летняя американка(8) стартовала с победы над 23-летней бельгийкой Элисе Мертенс, занимающей в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 15 минут, проведенные на корте, Уильямс выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Серена два раза подала на вылет и совершила пять двойных ошибок, а Мертенс навылет не подала ни разу и восемь раз ошиблась при подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.Следующей соперницей Серены будет прошедшая через квалификацию россиянка, которая была сильнее китаянки(LL) – 6:4, 6:3.Ранее Уильямс и Александрова не встречались.Серена Уильямс (США, 8) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:3Екатерина Александрова (Россия, Q) – Чжан Шуай (Китай, LL) – 6:4, 6:3