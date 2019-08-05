Рейтинг WTA. Свитолина сохранила седьмое место, Ястремская и Цуренко поднялались на одну позицию

Вчера, 10:17 192 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 5 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему седьмая ракетка мира. На один пункт поднялись Даяна Ястремская (33) и Леся Цуренко (34), одну позицию потеряла Катерина Козлова (70).



Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Катарина Завацкая поднялась со 134-го на 133-е место, Ангелина Калинина сохранила 136-ю позицию, Марта Костюк опустилась на два пункта и замкнула топ-200.



В топ-10 мирового оейтинга белоруска Арина Соболенко поднялась на девятое место, сместив на десятую строчку американку Серену Уильямс.

Лидирует в мировой классификации австралийка Эшли Барти, опережая японку Наоми Осаку на 377 очков.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 05.08.2019г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6228

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5933

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785

7 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4737

8 (8). Слоан Стивенс (США) – 3773

9 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 3565

10 (9). Серена Уильямс (США) - 3410

…

33 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1619

34 (35). Леся Цуренко (Украина) – 1585

70 (69). Катерина Козлова (Украина) – 821

133 (134) – Катарина Завацкая (Украина) - 473

136 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 465

200 (198). Марта Костюк (Украина) – 298



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 5 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.по-прежнему седьмая ракетка мира. На один пункт поднялись(33) и(34), одну позицию потеряла(70).Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки.поднялась со 134-го на 133-е место,сохранила 136-ю позицию,опустилась на два пункта и замкнула топ-200.В топ-10 мирового оейтинга белорускаподнялась на девятое место, сместив на десятую строчку американкуЛидирует в мировой классификации австралийка, опережая японкуна 377 очков.1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков2 (2). Наоми Осака (Япония) – 62283 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 60554 (4). Симона Халеп (Румыния) – 59335 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 51306 (6). Петра Квитова (Чехия) – 47857 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 47378 (8). Слоан Стивенс (США) – 37739 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 356510 (9). Серена Уильямс (США) - 341033 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 161934 (35). Леся Цуренко (Украина) – 158570 (69). Катерина Козлова (Украина) – 821133 (134) – Катарина Завацкая (Украина) - 473136 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 465200 (198). Марта Костюк (Украина) – 298