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Рафаэль Надаль рассказал, почему выбрал теннис, а не футбол
Рафаэль Надаль рассказал, почему выбрал теннис, а не футболБывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, почему, будучи подростком, выбрал теннис, а не футбол.

С детства Рафаэль занимался двумя видами спорта, так как один его дядя играл за «Барселону», а другой отдавал предпочтение теннису.

«Любил футбол, но никогда не играл профессионально, — приводит слова Надаля Tennis World USA. - Когда пришло время выбирать вид спорта, было вполне естественно выбрать теннис, потому что к тому времени я уже соревновался и очень хорошо выступал. Мне также нравилось, что в теннисе ты не зависишь от тренера или от других людей, с которыми играешь. Здесь просто ты против другого игрока.

Люблю командные виды спорта, мне нравится участвовать в командных соревнованиях. Но мне также нравится чувство одиночества на площадке».

33-летний Рафаэль Надаль является 18-кратным чемпионом турниров серии Большого шлема, олимпийским чемпионом  - Пекина-2008 в одиночном разряде и Рио-2016 в парном разряде с Марком Лопесом.

В настоящее время Надаль занимает второе место в мировой классификации.
По материалам: Чемпионат.com
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