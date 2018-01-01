Рафаэль Надаль рассказал, почему выбрал теннис, а не футбол

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, почему, будучи подростком, выбрал теннис, а не футбол.С детства Рафаэль занимался двумя видами спорта, так как один его дядя играл за «Барселону», а другой отдавал предпочтение теннису.«Любил футбол, но никогда не играл профессионально, — приводит слова Надаля Tennis World USA. - Когда пришло время выбирать вид спорта, было вполне естественно выбрать теннис, потому что к тому времени я уже соревновался и очень хорошо выступал. Мне также нравилось, что в теннисе ты не зависишь от тренера или от других людей, с которыми играешь. Здесь просто ты против другого игрока.Люблю командные виды спорта, мне нравится участвовать в командных соревнованиях. Но мне также нравится чувство одиночества на площадке».33-летний Рафаэль Надаль является 18-кратным чемпионом турниров серии Большого шлема, олимпийским чемпионом - Пекина-2008 в одиночном разряде и Рио-2016 в парном разряде с Марком Лопесом.В настоящее время Надаль занимает второе место в мировой классификации.