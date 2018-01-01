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Вашингтон. Ник Кирьос – Даниил Медведев: обзор финального матча (Видео)
Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий в мировом рейтинге 52-е место, в финале турнира ATP500 - Citi Open в Вашингтоне (США) обыграл десятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счетом 7:6(6), 7:6(4).
Для Кирьоса этот титул стал вторым в сезоне и шестым в карьере.

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