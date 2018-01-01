Вашингтон. Ник Кирьос – Даниил Медведев: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 09:21 191 | Теннис / Видео

Ник Кирьос, занимающий в мировом рейтинге 52-е место, в финале турнира ATP500 - Citi Open в Вашингтоне (США) обыграл десятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счетом

Для Кирьоса этот титул стал вторым в сезоне и шестым в карьере.



Австралийский теннисист, занимающий в мировом рейтинге 52-е место, в финале турнира ATP500 - Citi Open в Вашингтоне (США) обыграл десятую ракетку мира россиянинасо счетом 7:6(6), 7:6(4) Для Кирьоса этот титул стал вторым в сезоне и шестым в карьере.