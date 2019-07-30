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Сеговия. Илья Марченко за 3 часа пробился во второй круг
Сеговия. Илья Марченко за 3 часа пробился во второй кругВ Сеговии (Испания) на турнире ATP Challenger Tour - OPEN CASTILLA Y LEON VILLA DE EL ESPINAR с призовым фондом 69.280 евро  в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 359-е место, с трудом переиграл в трех сетах 19-летнего испанца Мигеля Дамаса (WC) со счетом 6:7(6), 7:6(8), 6:2.

Теннисисты играли 3 часа 1 минуту. Марченко взял четыре подачи Дамаса и не удержал две своих. На счету Ильи семь эйсов и восемь двойных ошибок, а испанец четыре раза подал навылет и совершил шесть двойных. Ранее теннисисты не встречались.

Во втором круге соперником Ильи Марченко будет 28-летний голландец Скотт Грикспур, занимающий в мировом рейтинге 331-ю позицию, который был посеян под 12-м номером и первый круг пропускает.

Теннис. ATP Challenger Tour. Сеговия (Испания). Хард. Призовой фонд EUR 69.280. Одиночный разряд. 48 участников.
Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Мигель Дамас (Испания, WC) – 6:7(6), 7:6(8), 6:2
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