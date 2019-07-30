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Cан-Хосе. Дарья Касаткина стала соперницей Элины Свитолиной
Cан-Хосе. Дарья Касаткина стала соперницей Элины СвитолинойВ Сан-Хосе (США) на турнире WTA категории Premier - Mubadala Silicon Valley Classic с призовым фондом $876 183 проходят матчи первого круга.

40-я ракетка мира, 22-летняя россиянка Дарья Касаткина стартовала с победы над действующей чемпионкой турнира, 31-летней румынкой Михаэлой Бузарнеску, занимающей в мировом рейтинге 58-е место, со счетом 6:2, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 4 минуты. За это время Касаткина сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. Дарья выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки, а Бузарнеску трижды ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал турнира Касаткина сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая получила первый номер посева и первый круг пропускает. На данный момент в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 4:0.
 
Теннис. WTA. Premier - Mubadala Silicon Valley Classic. Сан-Хосе (США).Хард. Призовой фонд $876 183. 28 участниц. 
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, WC) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:2
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