Cан-Хосе. Дарья Касаткина стала соперницей Элины Свитолиной

Теннис. WTA. Premier - Mubadala Silicon Valley Classic. Сан-Хосе (США).Хард. Призовой фонд $876 183. 28 участниц.

В Сан-Хосе (США) на турнире WTA категории Premier - Mubadala Silicon Valley Classic с призовым фондом $876 183 проходят матчи первого круга.40-я ракетка мира, 22-летняя россиянкастартовала с победы над действующей чемпионкой турнира, 31-летней румынкой, занимающей в мировом рейтинге 58-е место, со счетом 6:2, 6:2.Поединок продолжался 1 час 4 минуты. За это время Касаткина сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. Дарья выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки, а Бузарнеску трижды ошиблась на подаче и ни разу не подала навылет. Ранее теннисистки не встречались.За выход в четвертьфинал турнира Касаткина сразится с украинкой, которая получила первый номер посева и первый круг пропускает. На данный момент в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 4:0.Дарья Касаткина (Россия, WC) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:2