Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Вашингтоне

Теннис. WTA. International. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы.

В Вашингтоне (США) на турнире WTA категории International - Citi Open с призовым фондом $250,000 проходят матчи первого круга.35-я ракетка мира, 30-летняя украинка, посеянная под пятым номером, одержала победу над 25-летней китаянкой, занимающей в мировом рейтинге 51-е место, со счетом 6:3. 6:2.За 1 час 12 минут игрового времени Цуренко реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, Яфань – два из четырех. На счету Леси три эйса и пять двойных ошибок, а соперница ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 2:0.Соперница Цуренко по второму кругу определится в матче Зарина Дияс (Казахстан) – Кори Гауф (СЩА, Q).Леся Цуренко (Украина, 5) - Ван Яфань (Китай)- 6:3, 6:2