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Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Цуренко поднялась на один пункт
Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Цуренкопо поднялась на один пунктЖенская теннисная ассоциация (WTА) 29 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему седьмая ракетка мира. Осталась на прежней позиции и Даяна Ястремская (34-я). На один пункт поднялась Леся Цуренко (35), две позиции потеряла Катерина Козлова (69).
 
Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Катарина Завацкая опустилась со 132-го на 134-е место. На три пункта поднялась Ангелина Калинина (136), на один Марта Костюк (198).

В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, опережая японку Наоми Осаку на 348 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира белоруска Арина Соболенко.
  
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 29.07.2019г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6257
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5933
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130
6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785
7 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4638
8 (8). Слоан Стивенс (США) – 3802
9 (9). Серена Уильямс (США) - 3411
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 3365

34 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1619
35 (36). Леся Цуренко (Украина) – 1556
69 (67). Катерина Козлова (Украина) – 821
134 (132) – Катарина Завацкая (Украина) - 473
133 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 471
198 (199). Марта Костюк (Украина) – 298

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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