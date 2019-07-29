Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Цуренко поднялась на один пункт

Вчера, 10:51 279 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) 29 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему седьмая ракетка мира. Осталась на прежней позиции и Даяна Ястремская (34-я). На один пункт поднялась Леся Цуренко (35), две позиции потеряла Катерина Козлова (69).



Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Катарина Завацкая опустилась со 132-го на 134-е место. На три пункта поднялась Ангелина Калинина (136), на один Марта Костюк (198).



В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, опережая японку Наоми Осаку на 348 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира белоруска Арина Соболенко.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 29.07.2019г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6257

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5933

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785

7 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4638

8 (8). Слоан Стивенс (США) – 3802

9 (9). Серена Уильямс (США) - 3411

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 3365

…

34 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1619

35 (36). Леся Цуренко (Украина) – 1556

69 (67). Катерина Козлова (Украина) – 821

134 (132) – Катарина Завацкая (Украина) - 473

133 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 471

198 (199). Марта Костюк (Украина) – 298



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) 29 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему седьмая ракетка мира. Осталась на прежней позиции и Даяна Ястремская (34-я). На один пункт поднялась Леся Цуренко (35), две позиции потеряла Катерина Козлова (69).Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Катарина Завацкая опустилась со 132-го на 134-е место. На три пункта поднялась Ангелина Калинина (136), на один Марта Костюк (198).В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, опережая японку Наоми Осаку на 348 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира белоруска Арина Соболенко.1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков2 (2). Наоми Осака (Япония) – 62573 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 60554 (4). Симона Халеп (Румыния) – 59335 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 51306 (6). Петра Квитова (Чехия) – 47857 (7). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 46388 (8). Слоан Стивенс (США) – 38029 (9). Серена Уильямс (США) - 341110 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 336534 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 161935 (36). Леся Цуренко (Украина) – 155669 (67). Катерина Козлова (Украина) – 821134 (132) – Катарина Завацкая (Украина) - 473133 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 471198 (199). Марта Костюк (Украина) – 298