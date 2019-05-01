Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на четыре позиции

Вчера, 10:25 210 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 29 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на четыре пункта и теперь занимает 140-е место.



Илья Марченко потерял две позиции и опустился на 359-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На один пункт вверх поднялись итальянец Фабио Фоньини (9-й) и россиянин Даниил Медведев (10). Лидирует в мировой классификации серб



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 29 .07 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4415

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 4045

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040

8 (8). Карен Хачанов (Россия) – 2890

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2625

10 (11). Даниил Медведев (Россия) - 2625

…

140 (144). Сергей Стаховский (Украина) – 379

359 (357). Илья Марченко (Украина) – 59



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 29 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на четыре пункта и теперь занимает 140-е место.Илья Марченко потерял две позиции и опустился на 359-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На один пункт вверх поднялись итальянец Фабио Фоньини (9-й) и россиянин Даниил Медведев (10). Лидирует в мировой классификации серб Новак Джокович , опережая испанца Рафаэля Надаля на 4770 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 74604 (4). Доминик Тим (Австрия) – 45955 (5). Александр Зверев (Германия) – 44156 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 40457 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 40408 (8). Карен Хачанов (Россия) – 28909 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 262510 (11). Даниил Медведев (Россия) - 2625140 (144). Сергей Стаховский (Украина) – 379359 (357). Илья Марченко (Украина) – 59