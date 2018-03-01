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18-кратная чемпионка ТБШ считает загадочным расставание Осаки с Бажиным
18-кратная чемпионка ТБШ считает загадочным расставание Осаки с Бажиным18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт прокомментировала расставание японки Наоми Осаки с тренером Сашей Бажиным. Они прекратили сотрудничество в феврале 2019 года.

«Она выступала так хорошо раньше. Для меня их расставание остаётся загадкой. Думаю, Саша здорово ей подходил. Они отлично работали вместе. Он научил Наоми многим вещам, которые узнал, работая с Сереной. Он видел, как Серена стала чемпионкой, и сумел использовать эти знания, сотрудничая с Осакой», — цитирует Эверт Tennis World USA.

Осака и Бажин работали вместе с 2017 года. В 2018-м Наоми выиграла первый титул на соревнованиях WTA, победив в Индиан-Уэллсе (США). В том же году она завоевала трофей на Открытом чемпионате США. В начале этого сезона Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира.

По итогам прошлого сезона Бажин был назван лучшим тренером года в WTA.
По материалам: Чемпионат.com
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