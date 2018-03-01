18-кратная чемпионка ТБШ считает загадочным расставание Осаки с Бажиным

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт прокомментировала расставание японки Наоми Осаки с тренером Сашей Бажиным. Они прекратили сотрудничество в феврале 2019 года.«Она выступала так хорошо раньше. Для меня их расставание остаётся загадкой. Думаю, Саша здорово ей подходил. Они отлично работали вместе. Он научил Наоми многим вещам, которые узнал, работая с Сереной. Он видел, как Серена стала чемпионкой, и сумел использовать эти знания, сотрудничая с Осакой», — цитирует Эверт Tennis World USA.Осака и Бажин работали вместе с 2017 года. В 2018-м Наоми выиграла первый титул на соревнованиях WTA, победив в Индиан-Уэллсе (США). В том же году она завоевала трофей на Открытом чемпионате США. В начале этого сезона Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира.По итогам прошлого сезона Бажин был назван лучшим тренером года в WTA.