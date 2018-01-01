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Джон Макинрой: Серена Уильямс невероятно сильно пугает соперниц
Джон Макинрой: Серена Уильямс невероятно сильно пугает соперницСемикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой рассказал, как 23-кратная чемпионка мэйджоров Серена Уильямс воздействует на соперниц.

«Она невероятно сильно пугает соперниц. Именно это качество хочется иметь, будучи топ игроком, — приводит слова Макинроя Tennis World USA. - В. В таком случае, когда ты выходишь на корт, то уже чувствуешь, что у тебя есть преимущество. Ты можешь использовать это качество в нужный момент.

Серена хороша в этом, она много раз делала это. Думаю, ещё не было такого игрока, который мог бы так часто выбираться из опасных ситуаций. Даже когда у соперниц матчболы, Серена остаётся в игре и хочет победить не меньше».

В финале Уимблдона-2019 Уильямс проиграла румынке Симоне Халеп со счётом 2:6, 2:6.
По материалам: Чемпионат.com
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