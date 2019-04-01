Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял девять позиций

Сегодня, 10:00 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 15 июля опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский утратил девять пунктов и опустился на 145-ю строчку.



Илья Марченко поднялся на 22 пункта и теперь занимает 363-ю позицию.



В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На один пункт вверх поднялись россиянин Карен Хачанов (8-й) и итальянец Фабио Фоньини (9). Первую десятку замкнул россиянин Даниил Медведев, поднявшись с 13-го места.

Лидирует в мировой классификации по=прежнему серб



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 15.07 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4325

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 4045

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040

8 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2890

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785

10 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2625

…

145 (136). Сергей Стаховский (Украина) – 379

363 (385). Илья Марченко (Украина) – 54



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) 15 июля опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский утратил девять пунктов и опустился на 145-ю строчку.Илья Марченко поднялся на 22 пункта и теперь занимает 363-ю позицию.В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На один пункт вверх поднялись россиянин Карен Хачанов (8-й) и итальянец Фабио Фоньини (9). Первую десятку замкнул россиянин Даниил Медведев, поднявшись с 13-го места.Лидирует в мировой классификации по=прежнему серб Новак Джокович , опережая испанца Рафаэля Надаля на 4770 очков.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 79453 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 74604 (4). Доминик Тим (Австрия) – 45955 (5). Александр Зверев (Германия) – 43256 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 40457 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 40408 (9). Карен Хачанов (Россия) – 28909 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 278510 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2625145 (136). Сергей Стаховский (Украина) – 379363 (385). Илья Марченко (Украина) – 54