На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял девять позиций
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял девять позицийАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 15 июля опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский утратил девять пунктов и опустился на 145-ю строчку.
 
Илья Марченко поднялся на 22 пункта и теперь занимает 363-ю позицию.
 
В Топ-10 мирового рейтинга также есть изменения. На один пункт вверх поднялись россиянин Карен Хачанов (8-й) и итальянец Фабио Фоньини (9). Первую десятку замкнул россиянин Даниил Медведев, поднявшись с 13-го места.
Лидирует в мировой классификации по=прежнему серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 4770 очков.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 15.07 2019 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12415 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4595
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4325
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) - 4045
7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040
8 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2890
9 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785
10 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2625

145 (136). Сергей Стаховский (Украина) – 379
363 (385). Илья Марченко (Украина) – 54

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял десять позиций
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на три позиции
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял 16 позиций
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял две позиции
Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на девять позиций
Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на одну позицию
Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский остался на прежней позиции
Рейтинг ATP. Сергенй Стаховский поднялся на две позиции
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял девять позиций
Рейтинг WTA. Халеп стала четвертой ракеткой мира, Свитолина - седьмой
Уимблдон-2019. Новак Джокович – Роджер Федерер: обзор финального матча (Видео)
Уимблдон. Джокович защитил титул, обыграв за 5 часов Федерера
Уимблдон. Иван Додиг и Латиша Чань – чемпионы в в миксте

Последние новости спорта

18:13

Украинские синхронистки завоевали три медали на ЧМ по водным видам спорта 46 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

16:13

Росс Браун: Феттель должен задать себе вопросы 90 | Формула-1

15:58

Украинцы завоевали 13 медалей на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ 120 | Гребля / Главные новости спорта

14:44

Макс Ферстаппен: Очень жаль, что мы упустили подиум 93 | Формула-1

11:13

Mercedes проверит, не помогла ли «неосознанно» команда Хэмилтону в борьбе с Боттасом 153 | Формула-1

11:00

Гвоздик осенью может провести объединительный бой с Бетербиевым 160 | Бокс

10:45

Дэвид Хэй: Уайт выбрал для боя самого опасного соперника 158 | Бокс

10:35

Тони Белью: Усик оставит в дураках Руиса и Уайлдера 161 | Бокс

10:22

«Тур де Франс». Ваут ван Арт выиграл 10-й этап (+Видео) 164 | Велоспорт

10:00

Рейтинг ATP. Сергей Стаховский потерял девять позиций 149 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

ВИДЕО

Уимблдон-2019. Новак Джокович – Роджер Федерер: обзор финального матча (Видео)

Уимблдон-2019. Кабаль/Фара – Маю/Роже Васслен: обзор финального матча (Видео)

Тони Йока нокаутировал Александра Димитренко (+Видео)

Уимблдон. Симона Халеп – Серена Уильямс: обзор финального матча (Видео)

Уимблдон-2019. Федерер - Надаль: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Уимблдон-2019. Джокович – Баутиста-Агут: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Уимблдон. Серена Уильямс – Барбора Стрыкова: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Украинские синхронистки завоевали три медали на ЧМ по водным видам спорта
Украинцы завоевали 13 медалей на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
Уимблдон. Джокович защитил титул, обыграв за 5 часов Федерера
Формула-1. Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Украинка Дарья Снигур – чемпионка юниорского Уимблдона-2019


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2019 (265)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги