Рейтинг WTA. Халеп стала четвертой ракеткой мира, Свитолина - седьмой

Сегодня, 09:44 26 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) 15 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Єлина Свитолина стала седьмой ракеткой мира, поднявшись на одну позицию. На один пункт поднялась Даяна Ястремская (33-я) и обошла Лесю Цуренко, которая потераля три пункта и опустилась на 36-е место. Катерина Козлова по-прежнему 66-я.



Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Катарина Завацкая взлетела на 63 пункта и расположилась на 133-й строчке рейтинга. Три пункта потеряла Ангелина Калинина (137), 21 – Марта Костюк (199).



Румынка Симона Халеп после

Лидером мирового рейтинга осталась австралийка Эшли Барти, которая на 348 очков опережает ближайшую преследовательницу японку Наоми Осаку.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 15.07.2019 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6257

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055

4 (7). Симона Халеп (Румыния) – 5933

5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130

6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785

7 (8). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4638

8 (9). Слоан Стивенс (США) – 3802

9 (10). Серена Уильямс (США) - 3411

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) - 3365

…

34 (35). Даяна Ястремская (Украина) – 1619

36 (33). Леся Цуренко (Украина) – 1556

66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 840

133 (196) – Катарина Завацкая (Украина) - 295

137 (134). Ангелина Калинина (Украина) – 465

199 (178). Марта Костюк (Украина) – 298



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) 15 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Єлина Свитолина стала седьмой ракеткой мира, поднявшись на одну позицию. На один пункт поднялась Даяна Ястремская (33-я) и обошла Лесю Цуренко, которая потераля три пункта и опустилась на 36-е место. Катерина Козлова по-прежнему 66-я.Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Катарина Завацкая взлетела на 63 пункта и расположилась на 133-й строчке рейтинга. Три пункта потеряла Ангелина Калинина (137), 21 – Марта Костюк (199).Румынка Симона Халеп после победы на Уомблдоне-2019 стала четвертой ракеткой мира. Один пункт потерял голландка Кики Бертенс (5). На одну позицию вверх поднялись американки Слоан Стивенс (8) и Серена Уимльямс (9), а также белоруска Арина Соболенко, замкнувшая десятку сильнейших теннисисток мира.Лидером мирового рейтинга осталась австралийка Эшли Барти, которая на 348 очков опережает ближайшую преследовательницу японку Наоми Осаку.1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков2 (2). Наоми Осака (Япония) – 62573 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 60554 (7). Симона Халеп (Румыния) – 59335 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 51306 (6). Петра Квитова (Чехия) – 47857 (8). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 46388 (9). Слоан Стивенс (США) – 38029 (10). Серена Уильямс (США) - 341110 (11). Арина Соболенко (Беларусь) - 336534 (35). Даяна Ястремская (Украина) – 161936 (33). Леся Цуренко (Украина) – 155666 (66). Катерина Козлова (Украина) – 840133 (196) – Катарина Завацкая (Украина) - 295137 (134). Ангелина Калинина (Украина) – 465199 (178). Марта Костюк (Украина) – 298