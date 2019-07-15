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Рейтинг WTA. Халеп стала четвертой ракеткой мира, Свитолина - седьмой
Рейтинг WTA. Халеп стала четвертой ракеткой мира, Свитолина - седьмойЖенская теннисная ассоциация (WTА) 15 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации по-прежнему четыре украинских теннисистки. Єлина Свитолина стала седьмой ракеткой мира, поднявшись на одну позицию. На один пункт поднялась Даяна Ястремская (33-я) и обошла Лесю Цуренко, которая потераля три пункта и опустилась на 36-е место. Катерина Козлова по-прежнему 66-я.

Во второй сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Катарина Завацкая взлетела на 63 пункта и расположилась на 133-й строчке рейтинга. Три пункта потеряла Ангелина Калинина (137), 21 – Марта Костюк (199).

Румынка Симона Халеп после победы на Уомблдоне-2019 стала четвертой ракеткой мира. Один пункт потерял голландка Кики Бертенс (5). На одну позицию вверх поднялись американки Слоан Стивенс (8) и Серена Уимльямс (9), а также белоруска Арина Соболенко, замкнувшая десятку сильнейших теннисисток мира.
Лидером мирового рейтинга осталась австралийка Эшли Барти, которая на 348 очков опережает ближайшую преследовательницу японку Наоми Осаку.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 15.07.2019 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6605 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 6257
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6055
4 (7). Симона Халеп (Румыния) – 5933
5 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) – 5130
6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 4785
7 (8). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 4638
8 (9). Слоан Стивенс (США) – 3802
9 (10). Серена Уильямс (США) - 3411
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) - 3365

34 (35). Даяна Ястремская (Украина) – 1619
36 (33). Леся Цуренко (Украина) – 1556
66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 840
133 (196) – Катарина Завацкая (Украина) - 295
137 (134). Ангелина Калинина (Украина) – 465
199 (178). Марта Костюк (Украина) – 298

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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