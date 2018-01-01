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Уимблдон-2019. Новак Джокович – Роджер Федерер: обзор финального матча (Видео)
Уимблдон-2019. Новак Джокович – Родже6р Федерер: обзор финального матча (Видео)Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, посеянный под первым номером (1) отстоял свой титул действующего чемпиона Уимблдона, победив в финале третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера (2). Для победы со счетом 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12 (3)Новаку потребовалось 4 часа 55 минут.  Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 26-22 в пользу Джоковича.
Новак Джокович стал пятикратным чемпионом Уиблдона.
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