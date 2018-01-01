Уимблдон-2019. Новак Джокович – Роджер Федерер: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 09:12 7 | Теннис / Видео

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, посеянный под первым номером (1) отстоял свой титул действующего чемпиона Уимблдона, победив в финале третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера (2). Для победы со счетом

Новак Джокович стал пятикратным чемпионом Уиблдона.

Первая ракетка мира, серб, посеянный под первым номером (1) отстоял свой титул действующего чемпиона Уимблдона, победив в финале третью ракетку мира швейцарца(2). Для победы со счетом 7:6(5), 1:6, 7:6(4), 4:6, 13:12 (3) Новаку потребовалось 4 часа 55 минут. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 26-22 в пользу Джоковича.Новак Джокович стал пятикратным чемпионом Уиблдона.