Уимблдон. Иван Додиг и Латиша Чань – чемпионы в в миксте

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в сорвнованиях смешанных пар состоялся финальный матч.Хорватский теннисистиз Китайского Тайбэя, посеянные под восьмым номером, стали победителями турнира после победы в двух сетах над шведомиз Латвии со счётом 6:2, 6:3.Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Додиг и Чань сделали четыре брейка и не удержали одну свою подачу. Обе пары выполнили по два эйса, при этом победители избежали двойных ошибок на подаче, а их соперники ошиблись четыре раза.Иван и Латиша вместе побеждали в миксте на «Ролан Гаррос» в 2018 и 2019 годах. Титул Уимблдона принёс им 116.000 евро призовых.