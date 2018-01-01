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Уимблдон-2019. Кабаль/Фара – Маю/Роже Васслен: обзор финального матча (Видео)
Посеянные под вторым номером колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара в финале парного разряда на Уимблдоне-2019 нанесли поражение французам Николя Маю и Эдуарду Роже-Васслену, посеянным под 11-м номером, со счётом 6:7(5), 7:6(5), 7:6(6), 6:7(5), 6:3.
Кабаль и Фара впервые выиграли турнир «Большого шлема» в парном разряде.

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