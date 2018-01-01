Уимблдон. Колумбийцы Кабаль и Фара – чемпионы в парном разряде

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.Посеянные под вторым номером колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабаль (№5 в парном рейтинге ATP) и Роберт Фара (5), в пятисетовом поединке нанесли поражение французам Николя Маю (13) и Эдуарду Роже-Васслену (30), посеянным под 11-м номером, со счётом 6:7 (5), 7:6 (5), 7:6 (6), 6:7 (5), 6:3.Встреча продолжалась 4 часа 57 минут. Кабаль и Фара реализовали три брейк-пойнта из 14-ти, Маю и Роже-Васслен – два из одиннадцати. Победители выполнили 13 эйсов и допустили три двойные ошибки, а их соперники 12 раз подали навылет и совершили шесть двойных ошибок.Кабаль и Фара впервые выиграли турнир «Большого шлема» в парном разряде.Маю выигрывал Уимблдон-2016 в паре с соотечественником Пьером-Югом Эрбером.