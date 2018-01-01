Халеп — о победе на Уимблдоне: в Румынии нет даже травяного корта

Победительница «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдона-2019, румынская теннисистка Симона Халеп, рассказала, что не думала о победе на травяном турнире «Большого шлема», так как в её родной стране даже нет травяных кортов.«Когда поверила, что могу выиграть Уимблдон? Сегодня. Честно говоря, раньше я об этом не думала. Не верила, что смогу выиграть на траве у всех этих высоких соперников с сильной подачей.«Ролан Гаррос» в моей стране более известен, потому что его выиграли ещё два теннисиста из Румынии. Это грунт. Мы начинаем тренироваться именно на грунте и более знакомы с «Ролан Гаррос». А Уимблдон, по-моему, очень особенный турнир для каждой страны. Здесь родился теннис. Со всеми его правилами и традициями. Это очень престижный турнир и особенный.В возможность победить на траве было трудно поверить, потому что в Румынии нет даже травяного корта. Но я знала, что если быть терпеливой и усердно работать, можно почувствовать траву. Что я и сделала в этом году. И, кажется, неплохо».