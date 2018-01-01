На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Халеп — о победе на Уимблдоне: в Румынии нет даже травяного корта
Халеп — о победе на Уимблдоне: в Румынии нет даже травяного кортаПобедительница «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдона-2019, румынская теннисистка Симона Халеп, рассказала, что не думала о победе на травяном турнире «Большого шлема», так как в её родной стране даже нет травяных кортов.

«Когда поверила, что могу выиграть Уимблдон? Сегодня. Честно говоря, раньше я об этом не думала. Не верила, что смогу выиграть на траве у всех этих высоких соперников с сильной подачей.

«Ролан Гаррос» в моей стране более известен, потому что его выиграли ещё два теннисиста из Румынии. Это грунт. Мы начинаем тренироваться именно на грунте и более знакомы с «Ролан Гаррос». А Уимблдон, по-моему, очень особенный турнир для каждой страны. Здесь родился теннис. Со всеми его правилами и традициями. Это очень престижный турнир и особенный.

В возможность победить на траве было трудно поверить, потому что в Румынии нет даже травяного корта. Но я знала, что если быть терпеливой и усердно работать, можно почувствовать траву. Что я и сделала в этом году. И, кажется, неплохо».

Уимблдон. Симона Халеп – Серена Уильямс: обзор финального матча (Видео)
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Надаль: приложу все силы, чтобы выиграть «Ролан Гаррос» в 10-й раз
Халеп: Я больше хочу выиграть Уимблдон, чем остановить Серену
«Ролан Гаррос». Организаторы отказали Нику Киргиосу в участии в турнире
Ролан Гаррос. 17-летняя Анисимова – о выходе в полуфинал: до сих пор не верится
Надаль не смотрел финал «Ролан Гаррос, потому что тренировался
Роджер Федерер не выступит на «Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)
Симона Халеп стала чемпионкой «Ролан Гаррос»
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Уимблдон-2019. Кабаль/Фара – Маю/Роже Васслен: обзор финального матча (Видео)
Уимблдон. Колумбийцы Кабаль и Фара – чемпионы в парном разряде
Халеп — о победе на Уимблдоне: в Румынии нет даже травяного корта
Уимблдон. Симона Халеп – Серена Уильямс: обзор финального матча (Видео)
Украинка Дарья Снигур – чемпионка юниорского Уимблдона-2019

Последние новости спорта

14:52

Уимблдон-2019. Кабаль/Фара – Маю/Роже Васслен: обзор финального матча (Видео) 74 | Теннис / Видео

14:41

Уимблдон. Колумбийцы Кабаль и Фара – чемпионы в парном разряде 62 | Теннис

14:17

Белью: Внешне Руис выглядит как Джонни Вегас, но сражается как Холифилд 87 | Бокс

13:27

Халеп — о победе на Уимблдоне: в Румынии нет даже травяного корта 90 | Теннис

13:19

Диллиан Уайт: Тайсон Фьюри — линейный чемпион моего анального отверстия 95 | Бокс

11:19

Тони Йока нокаутировал Александра Димитренко (+Видео) 146 | Бокс / Видео

10:48

Уайлдер: Если мне предложат бой с Руисом вместо Фьюри, то я соглашусь 140 | Бокс

09:38

ХХХ Летняя Универсиада. Украина с двадцатью медалями поднялась на 11-е место после десятого дня 173 | Новости спорта / Универсиада

19:51

Уимблдон. Симона Халеп – Серена Уильямс: обзор финального матча (Видео) 351 | Теннис / Видео

19:40

«Тур де Франс». Бельгиец Томас де Гендт выиграл 8-й этап (+Видео) 273 | Велоспорт

Все новости

ФОТО

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

ВИДЕО

Уимблдон-2019. Кабаль/Фара – Маю/Роже Васслен: обзор финального матча (Видео)

Тони Йока нокаутировал Александра Димитренко (+Видео)

Уимблдон. Симона Халеп – Серена Уильямс: обзор финального матча (Видео)

Уимблдон-2019. Федерер - Надаль: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Уимблдон-2019. Джокович – Баутиста-Агут: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Уимблдон. Серена Уильямс – Барбора Стрыкова: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Уимблдон. Свитолина – Халеп: обзор полуфинального матча (Видео)



Топ-новости недели

Украинка Дарья Снигур – чемпионка юниорского Уимблдона-2019
Симона Халеп стала чемпионкой Уимблдона, победив Серену Уильямс
Украинские юниоры выиграли две бронзы на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
Украинка Дарья Снигур за 45 минут вышла в финал юниорского Уимблдона
Универсиада-2019. Украинки - серебряные призеры в ходьбе на 20 км в команде


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2019 (248)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги