Уимблдон. Симона Халеп – Серена Уильямс: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 19:51 0 | Теннис / Видео



Для Халеп этот титул стал первым на Уимблдоне, вторым на турнирах «Большого шлема» и 19-м в карьере.

Седьмая ракетка мира, румынка Симона Халеп в финале Уимблдона-2019 разгромила американку Серену Уильямс (11), занимающую в мировом рейтинге десятое место. Для победы со счетом 6:2, 6:2 румынке потребовалось лишь 55 минут.Для Халеп этот титул стал первым на Уимблдоне, вторым на турнирах «Большого шлема» и 19-м в карьере.