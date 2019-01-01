Украинка Дарья Снигур – чемпионка юниорского Уимблдона-2019

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в одиночном разряде у юниорок состоялся финальный матч.17-летняя украинкастала чемпионкой турнира, обыграв американкусо счетом 6:4, 6:4.Матч продлился 1 час 21 минуту. Снигур реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных, Ноэль – три из восьми. Навылет Дарья не подавала, активно выиграла 19 розыгрышей и допустилf четыре двойные и 28 невынужденных ошибок. Алекса выполнила один эйса, восемь виннерсом и совершила пять двойных и 31 невынужденную ошибку.Отметим, что для Снигур данный титул стал первым на юниорских «Больших шлемах».