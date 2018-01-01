Симона Халеп стала чемпионкой Уимблдона, победив Серену Уильямс

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Седьмая ракетка мира, 27-летняя румынкаразгромила 37-летнюю американку(11), занимающую в мировом рейтинге десятое место. Для победы со счетом 6:2, 6:2 румынке потребовалось лишь 55 минут.Халеп реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных и не позволила Уильямс реализовать ее единственный брейк-пойнт. На счету Симоны один эйс, 13 виннерсов и три невынужденные ошибки. Серена два раза подал навылет, активно выиграла 17 розыгрышей, допустив при этом одну двойную и 25 невынужденных ошибок. В их личном противостоянии продолжает лидировать американка – 8:3.Для Халеп этот титул стал первым на Уимблдоне, вторым на турнирах «Большого шлема» и 19-м в карьере. За свой успех на «мэйджоре» в Лондоне Симона получит 2000 рейтинговых очков и ?2,250,000 призовых.Симона Халеп (Румыния, 7) – Серена Уильямс (США, 11) – 6:2, 6:2