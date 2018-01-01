Уимблдон. Федерер и Джокович сыграют в финале Уимблдона 14 июля

Сегодня, 09:47 0 | Теннис

Швейцарский теннисист



Федерер станет вторым игроком после испанца Рафаэля Надаля, который будет оспаривать титул одного турнира «Большого шлема» в 12-й раз. Всего же Роджер сыграет в 31-м финале мэйджора.



Федерер и Джокович в четвёртый раз встретятся на Уимблдоне. Швейцарец обыграл серба в полуфинале в 2012 году, Новак дважды первенствовал в финальных матчах — в 2014 и 2015 годах.



Общий счёт в личном противостоянии Джоковича и Федерера в официальных встречах — 25-22 в пользу серба. Чаще встречались только Джокович и Надаль (54 матча).



В случае победы 37-летний Федерер станет старейшим чемпионом турнира «Большого шлема» в Открытой эре.



Швейцарский теннисист Роджер Федерер и серб Новак Джокович сыграют в финале Уимблдонского турнира 14 июля. Встреча начнётся в 16:00 по Киеву.Федерер станет вторым игроком после испанца Рафаэля Надаля, который будет оспаривать титул одного турнира «Большого шлема» в 12-й раз. Всего же Роджер сыграет в 31-м финале мэйджора.Федерер и Джокович в четвёртый раз встретятся на Уимблдоне. Швейцарец обыграл серба в полуфинале в 2012 году, Новак дважды первенствовал в финальных матчах — в 2014 и 2015 годах.Общий счёт в личном противостоянии Джоковича и Федерера в официальных встречах — 25-22 в пользу серба. Чаще встречались только Джокович и Надаль (54 матча).В случае победы 37-летний Федерер станет старейшим чемпионом турнира «Большого шлема» в Открытой эре.