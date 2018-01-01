Уимблдон. Фдерер обыграл Надаля в 1/2 финала

Вчера, 22:42 80 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (2) нанес поражение в четырех сетах второй ракетке мира, 32-летнему испанцу Рафаэлю Надалю (3) со счетом 7:6(3), 1:6, 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 3 часа 2 минуты. Соперники взяли по две подачи друг друга. На счету Федерера 14 эйсов, 51 виннерс, одна двойная и 27 невынужденных ошибок. Надаль десять раз подал навылет, активно выиграл 32 розыгрыша и допустил четыре двойные и 25 невынужденных ошибок. Это была седьмая победа швейцарца над испанцем в последних десяти матчах.



За титул на «мэйджоре» в Лондоне Федерер сразится с сербом



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. 1/2 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Рафаэль Надаль (Испания, 3) – 7:6(3), 1:6, 6:3, 6:4

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец(2) нанес поражение в четырех сетах второй ракетке мира, 32-летнему испанцу(3) со счетом 7:6(3), 1:6, 6:3, 6:4.Поединок продолжался 3 часа 2 минуты. Соперники взяли по две подачи друг друга. На счету Федерера 14 эйсов, 51 виннерс, одна двойная и 27 невынужденных ошибок. Надаль десять раз подал навылет, активно выиграл 32 розыгрыша и допустил четыре двойные и 25 невынужденных ошибок. Это была седьмая победа швейцарца над испанцем в последних десяти матчах.За титул на «мэйджоре» в Лондоне Федерер сразится с сербом Новаком Джоковичем (1).Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Рафаэль Надаль (Испания, 3) – 7:6(3), 1:6, 6:3, 6:4