Халеп: Я больше хочу выиграть Уимблдон, чем остановить Серену

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о настрое на финал Уимблдона, который состоится завтра, 13 июля. Соперницей Симоны будет 23-кратная победительница турнира «Большого шлема» американка Серена Уильямс. В случае победы в финале Уильямс повторит рекорд Маргарет Корт по количеству титулов на мэйджорах.«Я больше хочу выиграть Уимблдон, чем остановить Серену. Я буду сосредоточена на себе. Я не думаю о её рекорде. Конечно, это потрясающее достижение, но её рекорды и так уже впечатляют. Это просто теннисный матч, большой вызов. Я постараюсь сыграть как можно лучше.Приятно сыграть с Сереной в финале турнира «Большого шлема». Если ты выигрываешь, то победа кажется слаще. Если проигрываешь, то просто с нетерпением ждёшь следующего турнира».