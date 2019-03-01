Уимблдон-2019. Джокович – Баутиста-Агут: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Вчера, 18:53 119 | Теннис / Видео

Новак Джокович (1) вышел в финал Уимблдона-2019, одержав победу в четырех сетах над испанцем Роберо Баутистом-Агутом (23), занимающим в мировом рейтинге 22-е место, со счетом

Защиту титула на «мэйджоре» в Лондоне Джоковичу предстоит провести или против испанца Рафаэля Надаля, или против швейцарца





Первая ракетка мира, серб1) вышел в финал Уимблдона-2019, одержав победу в четырех сетах над испанцем(23), занимающим в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 6:4, 4:6, 6:3, 6:2 . Поединок продолжался 2 часа 49 минут.Защиту титула на «мэйджоре» в Лондоне Джоковичу предстоит провести или против испанца Рафаэля Надаля, или против швейцарца Роджера Федерера