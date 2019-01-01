Украинка Дарья Снигур за 45 минут вышла в финал юниорского Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в одиночном разряде разряде у юниорок прошли полуфинальные матчи.17-летняя украинка Дарья Снигур одержала разгромную победу над первой ракеткой турнира, 18-летней американкой Эммой Наварро. Для победы со счетом 6:3, 6:0 украинке потребовалось лишь 45 минут.Снигур реализовала шесть брейк-пойнтов их десяти возможных, Наварро – один из двух. Дарья навылет не подавала и избежала двойных ошибок на подаче, а Эмма выполнила два эса и один раз ошиблась на подаче.В финале Уимблдона-2019 Снигур сразится с десятой сеяной американкой Алексой Ноель, которая обыграла француженку Диану Пэрри (4) - 6:2, 6:1.Для украинки это будет дебютный финал на юниорском «Большом шлеме».