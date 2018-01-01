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Новак Джокович в шаге от защиты титула на Уимблдоне
Новак Джокович в шаге от защиты титула на УимблдонеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.

Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович (1) вышел в финал турнира после победы в четырех сетах над 31-летним испанцем Роберо Баутистом-Агутом (23), занимающим в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 6:4, 4:6, 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 49 минут. За это время Джокович реализовал пять  брейк-пойнтов из восьми, Баутиста-Агут – один из пяти. На счету Новака девять эйсов и три двойные ошибки, а Роберто пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. За счет активных действий Джокович выиграл 42 розыгрыша против 34-х у Баутиста-Агута и допустил 29 невынужденных ошибок против 30-ти. Теперь в их личном противостоянии сербский теннисист лидирует со счетом 8:3.

Защиту титула Джоковичу предстоит провести или против испанца Рафаэля Надаля, или против швейцарца Роджера Федерера.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участников.
Мужчины. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23) – 6:4, 4:6, 6:3, 6:2
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