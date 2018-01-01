Новак Джокович в шаге от защиты титула на Уимблдоне

Вчера, 18:21 121 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.



Первая ракетка мира, 32-летний серб Новак Джокович (1) вышел в финал турнира после победы в четырех сетах над 31-летним испанцем Роберо Баутистом-Агутом (23), занимающим в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 6:4, 4:6, 6:3, 6:2.



Поединок продолжался 2 часа 49 минут. За это время Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, Баутиста-Агут – один из пяти. На счету Новака девять эйсов и три двойные ошибки, а Роберто пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. За счет активных действий Джокович выиграл 42 розыгрыша против 34-х у Баутиста-Агута и допустил 29 невынужденных ошибок против 30-ти. Теперь в их личном противостоянии сербский теннисист лидирует со счетом 8:3.



Защиту титула Джоковичу предстоит провести или против испанца Рафаэля Надаля, или против швейцарца



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23) – 6:4, 4:6, 6:3, 6:2 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Первая ракетка мира, 32-летний серб(1) вышел в финал турнира после победы в четырех сетах над 31-летним испанцем Роберо Баутистом-Агутом (23), занимающим в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 6:4, 4:6, 6:3, 6:2.Поединок продолжался 2 часа 49 минут. За это время Джокович реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, Баутиста-Агут – один из пяти. На счету Новака девять эйсов и три двойные ошибки, а Роберто пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. За счет активных действий Джокович выиграл 42 розыгрыша против 34-х у Баутиста-Агута и допустил 29 невынужденных ошибок против 30-ти. Теперь в их личном противостоянии сербский теннисист лидирует со счетом 8:3.Защиту титула Джоковичу предстоит провести или против испанца Рафаэля Надаля, или против швейцарца Роджера Федерера Новак Джокович (Сербия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 23) – 6:4, 4:6, 6:3, 6:2