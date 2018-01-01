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Халеп: Я способна обыграть Серену Уильямс в финале Уимблдона
Халеп: Я способна обыграть Серену Уильямс в финале УимблдонаРумынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, поделилась мыслями о своей готовности к предстоящему финалу, в котором встретится с американкой Сереной Уильямс (11).

Симона Халеп: «Я провела большое количество матчей с Сереной. Многие из них были очень равными. Уже давно я поняла, что у меня всегда есть шанс. Теперь, встречаясь с ней, я знаю, что способна обыграть её. Чувствую, что лучше готова к поединку с ней в ментальном плане, чем это было раньше. Посмотрим, что будет. Это большой вызов для меня.

Финал Уимблдона — особый момент. Я буду наслаждаться им. Честно говоря, я нахожусь в хорошем положении. На меня не оказывается давление, испытываю только положительные эмоции. Я рассчитываю, что смогу отлично отыграть в субботу».

По материалам: Чемпионат.com
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