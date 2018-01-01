Стрыцова: Серена Уильямс бьёт так мощно, что ей нет смысла много двигаться на корте

Вчера, 22:12 103 | Теннис

Чешская теннисистка Барбора Стрыкова, проигравшая американке Серене Уильямс, посеянной под 11-м номером, в полуфинале Уимблдона со счётом



Барбора Стрыкова: «Серена играет очень хорошо. Я думаю, это был её лучший матч из всех проведённых здесь. Она потрясающе подавала, играла очень глубоко, поэтому я совершенно не могла действовать так, как хотела. Халеп будет очень тяжело играть с ней в финале. Но у Симоны есть своё оружие. К тому же каждый новый день не похож на предыдущий.



Двигалась ли Серена быстрее? Иногда ей и вовсе не нужно двигаться, потому что она очень сильная, а её удары такие мощные. Мяч после них летит так быстро, что начинаешь радоваться, когда удаётся просто перебить его через сетку. Поэтому порой ей нет смысла много двигаться на корте».



Уимблдон. Серена Уильямс – Барбора Стрыкова: обзор матча 1/2 финала (Видео) Чешская теннисистка Барбора Стрыкова, проигравшая американке Серене Уильямс, посеянной под 11-м номером, в полуфинале Уимблдона со счётом 1:6, 2:6 , подвела итоги поединка.: «Серена играет очень хорошо. Я думаю, это был её лучший матч из всех проведённых здесь. Она потрясающе подавала, играла очень глубоко, поэтому я совершенно не могла действовать так, как хотела. Халеп будет очень тяжело играть с ней в финале. Но у Симоны есть своё оружие. К тому же каждый новый день не похож на предыдущий.Двигалась ли Серена быстрее? Иногда ей и вовсе не нужно двигаться, потому что она очень сильная, а её удары такие мощные. Мяч после них летит так быстро, что начинаешь радоваться, когда удаётся просто перебить его через сетку. Поэтому порой ей нет смысла много двигаться на корте».