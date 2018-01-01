Уимблдон. Серена Уильямс – Барбора Стрыкова: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Вчера, 21:57 91 | Теннис / Видео

Серена Уильямс (11) в полуфинал Уимблдона-2019 разгромила чешку Барбору Стрыкову, занимающую в мировом рейтинге 54-е место. Для победы со счетом

В финале Серена сразится с румынкой

Семикратная победительница Уимблдона, десятая ракетка мира американка(11) в полуфинал Уимблдона-2019 разгромила чешку, занимающую в мировом рейтинге 54-е место. Для победы со счетом 6:1, 6:2 Серене потребовалось лишь 59 минут.В финале Серена сразится с румынкой Симоной Халеп