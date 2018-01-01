Уимблдон. Серена Уильямс отдала три гейма Стрыковой и вышла в финал

Вчера, 21:48 84 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Десятая ракетка мира, 37-летняя американка Серена Уильямс (11) разгромила 33-летнюю чешку Барбору Стрыкову, занимающую в мировом рейтинге 54-е место, со счетом 6:1, 6:2.



Поединок длился 59 минут. Уильямс реализовала четыре брейк-пойнта из пяти и отыграла все три брейк-пойнта, имевшиеся у Стрыковой. На подаче теннисистки допустили по одной двойной ошибке, при этом Серена выполнила четыре эйса, а Барбора – один. За счет активных действий Уильямс выиграла 28 очков, Стрыкова – 8, при этом обе допустили по десять невынужденных ошибок. Теперь в их личном противостоянии американка лидирует со счетом 4:0.



В финале соперницей Серены Уильямс будет румынка Симона Халеп, которая



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Женщины. 1/2 финала.

Серена Уильямс (США, 11) – Барбора Стрыкова (Чехия) – 6:1, 6:2 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Десятая ракетка мира, 37-летняя американка(11) разгромила 33-летнюю чешку, занимающую в мировом рейтинге 54-е место, со счетом 6:1, 6:2.Поединок длился 59 минут. Уильямс реализовала четыре брейк-пойнта из пяти и отыграла все три брейк-пойнта, имевшиеся у Стрыковой. На подаче теннисистки допустили по одной двойной ошибке, при этом Серена выполнила четыре эйса, а Барбора – один. За счет активных действий Уильямс выиграла 28 очков, Стрыкова – 8, при этом обе допустили по десять невынужденных ошибок. Теперь в их личном противостоянии американка лидирует со счетом 4:0.В финале соперницей Серены Уильямс будет румынка Симона Халеп, которая обыграла украинку Элину Свитолину.Серена Уильямс (США, 11) – Барбора Стрыкова (Чехия) – 6:1, 6:2