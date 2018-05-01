Уимблдон. Свитолина – Халеп: обзор полуфинального матча (Видео)

Сегодня, 17:41 3 | Теннис / Видео

Элина Свитолина (8) не смогла остановить седьмую ракетку мира, румынку Симону Халеп. Поединок продолжался 1 час 13 минут и завершился в пользу румынки со счетом

Соперницей Халеп по финалу станет или американка Серена Уильямс, или чешка Барбора Стрыкова.



Восьмая ракетка мира,(8) не смогла остановить седьмую ракетку мира, румынку. Поединок продолжался 1 час 13 минут и завершился в пользу румынки со счетом 6:1, 6:3 Соперницей Халеп по финалу станет или американка Серена Уильямс, или чешка Барбора Стрыкова.