Уимблдон. Лучшие удары в матчах девятого дня (Видео)

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Официальный сайт турнира представил подборку лучших ударов девятого дня соревнований в исполнении



В Лондоне (Великобритания) продолжается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон-2019.Официальный сайт турнира представил подборку лучших ударов девятого дня соревнований в исполнении Новака Джоковича , Давида Гоффена, Гидо Пельи, Барборы Стрыковой, Серены Уильямс, Генри Континена, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера