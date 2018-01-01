Роджер Федерер в Топ-20 самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes

Сегодня, 17:01 0 | Теннис

Швейцарец



Доход спортсмена оценивается в 93,4 миллиона долларов. Это позволило ему подняться на 11-е место.



Первую строчку в рейтинге заняла певица Тэйлор Свифт, заработавшая 185 миллионов долларов.

Швейцарец Роджер Федерер стал единственным теннисистом в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2018 году по версии Forbes.Доход спортсмена оценивается в 93,4 миллиона долларов. Это позволило ему подняться на 11-е место.Первую строчку в рейтинге заняла певица Тэйлор Свифт, заработавшая 185 миллионов долларов.