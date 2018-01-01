Уимблдон. Свитолина зачехлила ракетку в полуфинале

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Восьмая ракетка мира, 24-летняя украинка(8) не смогла остановить седьмую ракетку мира, 27-летнюю румынку. Поединок продолжался 1 час 13 минут и завершился в пользу румынки со счетом 6:1, 6:3.Свитолина выиграла один гейм на приеме и проиграла пять на своей подаче. Соперницы по разу подали навылет, при этом Свитолина избежала двойных ошибок, а Халеп ошиблась трижды. За счет активних действий Элина выиграла десять розыгрышей, Симона – 26, при этом обе совершили по 16 невынужденных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 4:4.Отметим, что Элина впервые в карьере играла в полуфинале турнира «Большого шлема».Соперницей Халеп по финалу станет или американка Серена Уильямс, или чешка Барбора Стрыкова.Симона Халеп Румыния, 7) – Элина Свитолина (Украина, 8) – 6:1, 6:3