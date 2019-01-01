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Снигур обыграла россиянку и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона
Снигур обыграла россиянку и вышла в полуфинал юниорского УимблдонаВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в одиночном разряде  разряде у юниорок проходят  четвертьфинальные матчи.

17-летняя украинка Дарья Снигур одержала победу над 16-летней россиянкой Полиной Кудерметовой со счетом 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 1 минуту. Снигур реализовала пять брейк-пойнтов их десяти, Кудерметова – два из четырех.  Дарья навылет не подавала и дважды ошиблась на подаче, а Полина выполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки.

Отметим, что Снигур второй раз в сезоне дошла до полуфинала на юниорском Шлеме. В начале года киевлянка cыграла в 1/2 финала на Australian Open.

За выход в финал Уимблдона Снигур может поспорить с первой сеяной американкой Эммой Наварро, которая победила представительницу Японии Нацуми Кавагути (6) – 4:6, 6:1, 6:1.
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