Снигур обыграла россиянку и вышла в полуфинал юниорского Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в одиночном разряде разряде у юниорок проходят четвертьфинальные матчи.17-летняя украинкаодержала победу над 16-летней россиянкойсо счетом 6:2, 6:4.Поединок продолжался 1 час 1 минуту. Снигур реализовала пять брейк-пойнтов их десяти, Кудерметова – два из четырех. Дарья навылет не подавала и дважды ошиблась на подаче, а Полина выполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки.Отметим, что Снигур второй раз в сезоне дошла до полуфинала на юниорском Шлеме. В начале года киевлянка cыграла в 1/2 финала на Australian Open.За выход в финал Уимблдона Снигур может поспорить с первой сеяной американкой, которая победила представительницу Японии(6) – 4:6, 6:1, 6:1.