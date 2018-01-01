На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Надежда Киченок покидает Уимблдон
Надежда Киченок покидает УимблдонВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в смешанном парном разряде проходят матчи третьего круга.

Украинка Надежда Киченок (51-я в парном рейтинге WTA) и ее напарник пакистанец Айсам-уль-Хак Куреши (59) не смогли пробиться в четвертьфинал, проиграв пятой паре турнира - Квета Пешке (Чехия) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды). Поединок длился полтора часа и завершился в пользу Пешке и Коольхофа со счетом 7:6(5), 6:4.

Киченок и Куреши реализовали свой единственный брейк-пойнт, в то время, как соперники реализовали два из шести возможных. Обе пары выполнили по восемь эйсов и допустили по две двойные ошибки.

Ранее в парном разряде Надежда Киченок и её напарница американка Эбигейл Спирс проиграли в третьем раунде седьмым ракеткам турнира Квете Пешке (Чехия) и Николь Меликар (США) – 2:6, 3:6.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Уимблдон. Киченок и Куреши вышли в 1/8 финала в миксте
Уимблдон. Цуренко и Надежда Киченок не пробились во второй круг в парном разряде
Уимблдон. Надежда Киченок и Ольга Савчук о паре не прошли в третий круг
Цинциннати. Людмила и Надежда Киченок со своими напарницами не прошли во второй раунд в парном разряде
Бирмингем. Надежда Киченок в паре с Эбигейл Спирс выбыли в 1/4 финала
Ролан Гаррос. Надежда Киченок и Куреши завершили выступление в 1/2 финала в миксте
Уимблдон. Надежда Киченок вышла во второй круг парного турнира
Торонто. Надежда Киченок не прошла в финал в парном разряде
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Уимблдон-2019. Надаль – Куэрри Нишикори: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Надежда Киченок покидает Уимблдон
Уимблдон-2019. Федерер - Нишикори: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Уимблдон. Надаль обыграл Куэрри и стал соперником Федерера
Уимблдон. Федерер в четырех сетах одолел Нишикори и стал полуфиналистом

Последние новости спорта

22:12

Уимблдон-2019. Надаль – Куэрри Нишикори: обзор матча 1/4 финала (Видео) 78 | Теннис / Видео

22:03

Надежда Киченок покидает Уимблдон 58 | Теннис

21:41

Уимблдон-2019. Федерер - Нишикори: обзор матча 1/4 финала (Видео) 90 | Теннис / Видео

21:06

Уимблдон. Надаль обыграл Куэрри и стал соперником Федерера 83 | Теннис

20:50

Уимблдон. Федерер в четырех сетах одолел Нишикори и стал полуфиналистом 122 | Теннис

20:29

«Тур де Франс». Словак Саган выиграл 5-й этап (+Видео) 126 | Велоспорт

20:15

Уимблдон. Баутиста-Агут - Пелья: обзор матча 1/4 финала (Видео) 101 | Теннис / Видео

19:40

Уимблдон. Джокович - Гоффен: обзор матча 1/4 финала (Видео) 106 | Теннис / Видео

19:32

Уимблдон. Энди Маррей/СеренаУильямс – Бруно Соарес/Николь Меликар: обзор матча третьего круга (Видео) 107 | Теннис / Видео

19:22

Уимблдон. Баутиста-Агут стал соперником Джоковича по полуфиналу 119 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

ВИДЕО

Уимблдон-2019. Надаль – Куэрри Нишикори: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Уимблдон-2019. Федерер - Нишикори: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Уимблдон. Баутиста-Агут - Пелья: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Уимблдон. Джокович - Гоффен: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Уимблдон. Энди Маррей/СеренаУильямс – Бруно Соарес/Николь Меликар: обзор матча третьего круга (Видео)

Уимблдон. Энди Маррей/Серена Уильямс – Фабрис Мартен/Ракель Атаво: обзор матча второго круга (Видео)

Уимблдон. Барбора Стрыкова – Йоханна Конта: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Уимблдон. Свитолина вышла в полуфинал на Халеп
Уимблдон. Свитолина вышла в 1/4 финала
Украинские лучники – серебряные призеры четвертого этапа Кубка мира в командном турнире
Яна Беломоина – бронзовый призер третьего этапа Кубка мира в «кросс-кантри»
Уимблдон. Ястремская обыграла Голубич на пути в 1/8 финала и другие результаты


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2019 (189)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги