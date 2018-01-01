Надежда Киченок покидает Уимблдон

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в смешанном парном разряде проходят матчи третьего круга.Украинка(51-я в парном рейтинге WTA) и ее напарник пакистанец(59) не смогли пробиться в четвертьфинал, проиграв пятой паре турнира - Квета Пешке (Чехия) / Уэсли Коольхоф (Нидерланды). Поединок длился полтора часа и завершился в пользу Пешке и Коольхофа со счетом 7:6(5), 6:4.Киченок и Куреши реализовали свой единственный брейк-пойнт, в то время, как соперники реализовали два из шести возможных. Обе пары выполнили по восемь эйсов и допустили по две двойные ошибки.Ранее в парном разряде Надежда Киченок и её напарница американка Эбигейл Спирс проиграли в третьем раунде седьмым ракеткам турнира Квете Пешке (Чехия) и Николь Меликар (США) – 2:6, 3:6.