Уимблдон-2019. Федерер - Нишикори: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Сегодня, 21:41 0 | Теннис / Видео

Роджер Федерер (2) в четвертьфинале Уимблдона-2019 взял верх в четырех партиях над японцем Кеи Нишикори (8), занимающим в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 36 минут.

За путевку в финал соревнований Федерер поспорит испанцем



Третья ракетка мира, швейцарец(2) в четвертьфинале Уимблдона-2019 взял верх в четырех партиях над японцем(8), занимающим в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 36 минут.За путевку в финал соревнований Федерер поспорит испанцем Рафаэлем Надалем (3).