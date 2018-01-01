Уимблдон. Надаль обыграл Куэрри и стал соперником Федерера

Сегодня, 21:06 33 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Вторая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль (3) одержал победу в трех партиях над 31-летним американцем Сэмом Куэрри, занимающим в рейтинге ATP 65-ю позицию, со счетом 7:5, 6:2, 6:2.



За 2 часа 6 минут, проведенные на корте, Надаль реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти, Куэрри – один из семи возможных. На счету Надаля десять эйсов и две двойные ошибки, а Сэм 22 раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии испанец впереди – 4:1.



За место в финале соревнований Надаль сразится со швейцарцем



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Сэм Куэрри (США) – 7:5, 6:2, 6:2

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Вторая ракетка мира, 33-летний испанец(3) одержал победу в трех партиях над 31-летним американцем, занимающим в рейтинге ATP 65-ю позицию, со счетом 7:5, 6:2, 6:2.За 2 часа 6 минут, проведенные на корте, Надаль реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти, Куэрри – один из семи возможных. На счету Надаля десять эйсов и две двойные ошибки, а Сэм 22 раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии испанец впереди – 4:1.За место в финале соревнований Надаль сразится со швейцарцем Роджером Федерером (2).Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Сэм Куэрри (США) – 7:5, 6:2, 6:2