Уимблдон. Федерер в четырех сетах одолел Нишикори и стал полуфиналистом

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец(2) взял верх в четырех партиях над 29-летним японцем(8), занимающим в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.Матч продолжался 2 часа 36 минут. Федерер сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Роджера 12 эйсов, 55 виннерсов, четыре двойные ошибки и 32 невынужденные. Нишикори выполнил три эйса при двух двойных ошибках и активно выиграл 31 очко при 28-ми невынужденных ошибках. Теперь в их личном противостоянии швейцарец лидирует со счетом 8:3.За путевку в финал соревнований Федерер поспорит с или с испанцем Рафаэлем Надалем (3), или с американцем Сэмом Куэрри.Роджер Федерер (Швейцария, 2) – Кеи Нишикори (Япония, 8) – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4