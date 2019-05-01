На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уимблдон. Энди Маррей/Серена Уильямс – Фабрис Мартен/Ракель Атаво: обзор матча второго круга (Видео)
Американская теннисистка Серена Уильямс и британец Энди Маррей, выступающие в миксте, в матче второго круга на Уимблдоне-2019 нанесли поражение 14-й паре турнира — французу Фабрису Мартену и американке Ракель Атаво со счетом 7:5, 6:3.
За выход в четвертьфинал турнира Маррей и Уильямс сыграют с первой парой турнира  - бразильцем Бруно Соаресом и американкой Николь Меликар.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Уимблдон. Серена Уильямс и Энди Маррей продолжают выступление в миксте
Уимблдон-2019. Серена Уильямс/Энди Маррей – Гуарачи/Мис: обзор матча первого круга (Видео)
Уимблдон. Серена Уильямс и Энди Маррей стартовали с победы в миксте
Уимблдон. Людмила Киченок и Ракель Атаво вышли во второй круг парного турнира
Энди Маррей рассказал, чем его восхищает Серена Уильямс
Серена Уильямс: Предпочла бы не сыграть вместе с Марреем, а увидеть этот матч
Уимблдон. Серена Уильямс – Юлия Гёргес: обзор матча третьего круга (Видео)
Рим. Серена Уильямс не сыграет с сестрой Винус из-за травмы
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Свитолина: У меня было много тяжелых четвертьфиналов, я научилась быть терпеливой
Уимблдон. Энди Маррей/Серена Уильямс – Фабрис Мартен/Ракель Атаво: обзор матча второго круга (Видео)
Уимблдон. Серена Уильямс и Энди Маррей продолжают выступление в миксте
Уимблдон. Барбора Стрыкова – Йоханна Конта: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Уимблдон. Элина Свитолина – Каролина Мухова: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Уимблдон. Энди Маррей/Серена Уильямс – Фабрис Мартен/Ракель Атаво: обзор матча второго круга (Видео)
Уимблдон. Барбора Стрыкова – Йоханна Конта: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Уимблдон. Элина Свитолина – Каролина Мухова: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Уимблдон. Серена Уильямс – Элисон Риске: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Уимблдон. Симона Халеп – Чжан Шуай: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Последние новости спорта

11:50

ХХХ Летняя Универсиада. Украина занимает 17-е место после шестого дня 77 | Новости спорта / Универсиада

11:20

Летняя Универсиада-2019. Мужская сборная Украины по баскетболу вышла в финал 96 | Баскетбол

10:48

Деревянченко в восторге от перспективы драться с Головкиным за титул — менеджер 108 | Бокс

08:47

Свитолина: У меня было много тяжелых четвертьфиналов, я научилась быть терпеливой 105 | Теннис

08:18

Уимблдон. Энди Маррей/Серена Уильямс – Фабрис Мартен/Ракель Атаво: обзор матча второго круга (Видео) 141 | Теннис / Видео

08:09

Уимблдон. Серена Уильямс и Энди Маррей продолжают выступление в миксте 135 | Теннис

21:07

«Тур де Франс». Итальянец Вивиани выиграл 4-й этап (+Видео) 175 | Велоспорт

20:49

Уимблдон. Барбора Стрыкова – Йоханна Конта: обзор матча 1/4 финала (Видео) 225 | Теннис / Видео

20:34

Уимблдон. Элина Свитолина – Каролина Мухова: обзор матча 1/4 финала (Видео) 254 | Теннис / Видео

20:19

Свитолина: Я старалась бороться в каждом розыгрыше 234 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

ВИДЕО

Уимблдон. Энди Маррей/Серена Уильямс – Фабрис Мартен/Ракель Атаво: обзор матча второго круга (Видео)

Уимблдон. Барбора Стрыкова – Йоханна Конта: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Уимблдон. Элина Свитолина – Каролина Мухова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Уимблдон. Серена Уильямс – Элисон Риске: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Уимблдон. Симона Халеп – Чжан Шуай: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Уимблдон. Лучшие удары матчей седьмого дня (Видео)

Уимблдон-2019. Новак Джокович – Уго Умбер: обзор матча четвертого круга (Видео)



Топ-новости недели

Уимблдон. Свитолина вышла в полуфинал на Халеп
Уимблдон. Свитолина вышла в 1/4 финала
Украинские лучники – серебряные призеры четвертого этапа Кубка мира в командном турнире
Яна Беломоина – бронзовый призер третьего этапа Кубка мира в «кросс-кантри»
Уимблдон. Ястремская обыграла Голубич на пути в 1/8 финала и другие результаты


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2019 (170)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги