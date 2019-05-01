Уимблдон. Энди Маррей/Серена Уильямс – Фабрис Мартен/Ракель Атаво: обзор матча второго круга (Видео)

Сегодня, 08:18 8 | Теннис / Видео



За выход в четвертьфинал турнира Маррей и Уильямс сыграют с первой парой турнира - бразильцем Бруно Соаресом и американкой Николь Меликар.

Американская теннисистка Серена Уильямс и британец Энди Маррей, выступающие в миксте, в матче второго круга на Уимблдоне-2019 нанесли поражение 14-й паре турнира — французу Фабрису Мартену и американке Ракель Атаво со счетом 7:5, 6:3 За выход в четвертьфинал турнира Маррей и Уильямс сыграют с первой парой турнира - бразильцем Бруно Соаресом и американкой Николь Меликар.