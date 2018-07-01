Уимблдон. Серена Уильямс и Энди Маррей продолжают выступление в миксте

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне-2019 в соревнованиях смешанных дуэтов проходят матчи второго круга.Американская теннисисткаи британецв двух сетах нанесли поражение 14-й паре турнира — французуи американкесо счетом 7:5, 6:3.Поединок продолжался 1 час 37 минут. За это время Маррей и Уильямс реализовали два брейк-пойнта из одиннадцати возможных и отыграли оба брейк-пойнта имевшиеся у соперников. На счету победителей пять эйсов и две двойные ошибки, а Мартен и Атаво два раза подали навылет и допустили четыре двойные ошибки.За выход в четвертьфинал турнира Маррей и Уильямс сыграют с первой парой турнира - бразильцеми американкой, которые победили украинцаиз Казахстана – 7:6(4), 3:6, 6:3.Напомним, Серена Уильямс - семикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде и шестикратная чемпионка в парном. Маррей – двукратный чемпион домашнего турнира «Большого шлема» (2013, 2016).