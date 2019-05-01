Уимблдон. Барбора Стрыкова – Йоханна Конта: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 20:49 107 | Теннис / Видео

Барбора Стрыкова, занимающая в мировом рейтинге 54-е место, в матче 1/4 финала на Уимблдоне-2019 нанесла поражение 18-й ракетке мира, британке Йоханне Конте (19) со счетом

В полуфинале Стрыковой предстоит сразиться с американкой



Чешская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 54-е место, в матче 1/4 финала на Уимблдоне-2019 нанесла поражение 18-й ракетке мира, британке Йоханне Конте (19) со счетом 7:6(5), 6:1 . Матч продолжался 1 час 37 минут.В полуфинале Стрыковой предстоит сразиться с американкой Сереной Уильямс (11).