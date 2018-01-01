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Уимблдон. Элина Свитолина – Каролина Мухова: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Восьмая ракетка мира, украинка Элина Свитолина (8) в матче 1/4 финала на Уимблдоне-2019 одержала победу над чешкой Каролиной Муховой, занимающей в рейтинге WTA 68-е место, со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки играли 1 час 32 минуты.
Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».
За место в финале Уимблдона Свитолина поспорит с румынкой Симоной Халеп.
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