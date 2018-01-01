Уимблдон. Элина Свитолина – Каролина Мухова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Вчера, 20:34 119 | Теннис / Видео

Элина Свитолина (8) в матче 1/4 финала на Уимблдоне-2019 одержала победу над чешкой Каролиной Муховой, занимающей в рейтинге WTA 68-е место, со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки играли 1 час 32 минуты.

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

За место в финале Уимблдона Свитолина поспорит с румынкой

Восьмая ракетка мира, украинка(8) в матче 1/4 финала на Уимблдоне-2019 одержала победу над чешкой, занимающей в рейтинге WTA 68-е место, со счетом 7:5, 6:4. Теннисистки играли 1 час 32 минуты.Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».За место в финале Уимблдона Свитолина поспорит с румынкой Симоной Халеп