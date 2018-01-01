Уимблдон. Стрыкова обыграла Конту и стала соперницей Серены Уильямс

Вчера, 20:01 121 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде прошел последний четвертьфинальный матч.



33-летняя чешка Барбора Стрыкова, занимающая в мировом рейтинге 54-е место, нанесла поражение 18-й ракетке мира, 28-летней британке Йоханне Конте (19) со счетом 7:6(5), 6:1.



Матч продолжался 1 час 37 минут. Стрыкова реализовала три брейк-аойнта из девяти, Конта – один из двух. Барбора выполнила четыре эйса и допустила три двойные ошибки, а Конта три раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче.



В полуфинале Стрыковой предстоит сразиться с американкой



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Женщины. 1/4 финала.

Барбора Стрыкова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания, 19) – 7:6(5), 6:1 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде прошел последний четвертьфинальный матч.33-летняя чешка, занимающая в мировом рейтинге 54-е место, нанесла поражение 18-й ракетке мира, 28-летней британке(19) со счетом 7:6(5), 6:1.Матч продолжался 1 час 37 минут. Стрыкова реализовала три брейк-аойнта из девяти, Конта – один из двух. Барбора выполнила четыре эйса и допустила три двойные ошибки, а Конта три раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче.В полуфинале Стрыковой предстоит сразиться с американкой Сереной Уильямс (11).Барбора Стрыкова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания, 19) – 7:6(5), 6:1