Уимблдон. Кори Гауфф – Полона Херцог: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 11:06 0 | Теннис / Видео



В 1/8 финала соперницей Гауфф будет румынка



15-летняя американка Кори Гауфф (Q), занимающая в мировом рейтинге 313-ю строчку, в матче третьего круга на Уимблдоне-2019 обыграла 60-ю ракетку мира, 28-летнюю словенку Полону Херцог со счетом 3:6, 7:6 (7), 7:5. Поединок длился 2 часа 47 минут.В 1/8 финала соперницей Гауфф будет румынка Симона Халеп