На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уимблдон. Симона Халеп – Виктория Азаренко: обзор матча третьего круга (Видео)
Седьмая ракетка мира, 27-летняя румынка Симона Халеп в матче на третьего круга на Уимблдоне-2019 уверенно обыграла 29-летнюю белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:3, 6:1. Поединок длился 1 час 6 минут.
В 1/8 финала соперницей Халеп будет сенсация нынешнего Уимблдона - 15-летняя американка Кори Гауфф (Q).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Уимблдон. Халеп обыграл Пен Шуай и вышла в 1/8 финала
Уимблдон. Азаренко обыграла Уотсон и вышла в 1/8 финала
Уимблдон. Кори Гауфф – Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)
Ролан Гаррос. Халеп - Свентек: обзор матча четвертого круга (Видео)
Уимблдон. Халеп обыграла Саснович в первом круге
Рим. Победа Халеп над Шараповой: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Уимблдон. Халеп победила Бертенс и вышла в четвертый круг
Уимблдон. Симона Халеп зачехлила ракетку
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Уимблдон. Кори Гауфф – Полона Херцог: обзор матча третьего круга (Видео)
Уимблдон-2019. Джокович - Хуркач: обзор матча третьего круга (Видео)
Уимблдон. Симона Халеп – Виктория Азаренко: обзор матча третьего круга (Видео)
Уимблдон. Джокович и Раонич вышли в 1/8 финала, Хачанов и Медведев зачехлили ракетки и другие результаты
Уимблдон. Денис Молчанов с победы дебютировал в миксте
Уимблдон. Кори Гауфф – Полона Херцог: обзор матча третьего круга (Видео)
Уимблдон-2019. Джокович - Хуркач: обзор матча третьего круга (Видео)
Уимблдон. Симона Халеп – Виктория Азаренко: обзор матча третьего круга (Видео)
Энтони Джошуа начал подготовку к реваншу с Энди Руисом (Видео)
Уимблдон-2019. Фабьяно – Циципас: обзор матча первого круга (Видео)

Последние новости спорта

12:29

Сергей Бубка: Полностью отвергаю все ложные обвинения бывшего губернатора Рио 30 | Новости спорта / Олимпийские игры

12:15

Бывший губернатор штата Рио сообщил, что Бубка и еще 8 членов МОК получили деньги во время выбора столицы ОИ-2016 41 | Новости спорта / Олимпийские игры

12:04

Юлия Левченко – четвертая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне 65 | Легкая атлетика

11:20

Следующий соперник Фьюри будет из США 78 | Бокс

11:06

Уимблдон. Кори Гауфф – Полона Херцог: обзор матча третьего круга (Видео) 60 | Теннис / Видео

10:30

Уимблдон-2019. Джокович - Хуркач: обзор матча третьего круга (Видео) 95 | Теннис / Видео

10:17

Уимблдон. Симона Халеп – Виктория Азаренко: обзор матча третьего круга (Видео) 100 | Теннис / Видео

10:04

Уимблдон. Джокович и Раонич вышли в 1/8 финала, Хачанов и Медведев зачехлили ракетки и другие результаты 108 | Теннис

09:29

Уимблдон. Денис Молчанов с победы дебютировал в миксте 115 | Теннис

09:01

Свитолина: Я потратила экстра-энергию, чтобы вернуться в игру и выиграть матч 112 | Теннис

Все новости

ФОТО

Победа Тайсона Фьюри над Томом Шварцем в фотографиях

Тайсон Фьюри – Том Шварц: открытая тренировка (Фото, видео)

Геннадий Головкин vs Стив Роллс (Фото боя)

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа (Фото)

Энтони Джошуа оказался легче Энди Руиса: (Фото, видео)

Энтони Джошуа - Энди Руис: финальная пресс-конференция, дуэль взглядов (Фото, видео)

Сборная Финляндии – чемпион мира по хоккею (Фото)

ВИДЕО

Уимблдон. Кори Гауфф – Полона Херцог: обзор матча третьего круга (Видео)

Уимблдон-2019. Джокович - Хуркач: обзор матча третьего круга (Видео)

Уимблдон. Симона Халеп – Виктория Азаренко: обзор матча третьего круга (Видео)

Энтони Джошуа начал подготовку к реваншу с Энди Руисом (Видео)

Уимблдон-2019. Фабьяно – Циципас: обзор матча первого круга (Видео)

Уимблдон. Кори Гауфф – Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)

Уимблдон. Путинцева – Осака: обзор матча первого круга (Видео)



Топ-новости недели

Уимблдон. Ястремская обыграла Голубич на пути в 1/8 финала и другие результаты
Уимблдон. Свитолина стала участницей 1/8 финала
Олег Верняев - лучший спортсмен июня в Украине
Уимблдон. Даяна Ястремская вышла в третий круг
Уимблдон. Свитолина вышла в третий раунд на отказе Гаспарян


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2019 (87)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)
Март 2019 (621)
Февраль 2019 (565)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Открытый чемпионат Австралии Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги