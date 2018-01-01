Уимблдон. Симона Халеп – Виктория Азаренко: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 10:17 46 | Теннис / Видео

Седьмая ракетка мира, 27-летняя румынка Симона Халеп в матче на третьего круга на Уимблдоне-2019 уверенно обыграла 29-летнюю белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:3, 6:1. Поединок длился 1 час 6 минут.

В 1/8 финала соперницей Халеп будет сенсация нынешнего Уимблдона - 15-летняя американка Кори Гауфф (Q).

