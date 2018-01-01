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Уимблдон. Денис Молчанов с победы дебютировал в миксте
Уимблдон. Денис Молчанов с победы дебютировал в микстеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов проходят матчи первого круга.

Украинец Денис Молчанов (65-й в парном рейтинге ATP) и его напарница Галина Воскобоева (44) из Казахстана стартовали с победы над австрийцем Юргеном Мельцером (46) и россиянкой Анастасией Павлюченковой (49) со счетом 7:6(8), 1:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Молчанов и Воскобоева реализовали два брейк-пойнта из трех, Мельцер и Павлюченкова – четыре из десяти. На счету победителей три эйса и столько же двойных ошибок, а их соперники ни разу не подали навылет и совершили восемь двойных ошибок.

За выход в 1/8 финала Молчанов и Воскобоева будут сражаться с лидерами посева – американкой Николь Меликар (15) и Бруно Суаресом (7) из Бразилии.


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