Уимблдон. Денис Молчанов с победы дебютировал в миксте

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов проходят матчи первого круга.Украинец(65-й в парном рейтинге ATP) и его напарница(44) из Казахстана стартовали с победы над австрийцем(46) и россиянкой(49) со счетом 7:6(8), 1:6, 6:4.Матч продолжался 1 час 53 минуты. Молчанов и Воскобоева реализовали два брейк-пойнта из трех, Мельцер и Павлюченкова – четыре из десяти. На счету победителей три эйса и столько же двойных ошибок, а их соперники ни разу не подали навылет и совершили восемь двойных ошибок.За выход в 1/8 финала Молчанов и Воскобоева будут сражаться с лидерами посева – американкой Николь Меликар (15) и Бруно Суаресом (7) из Бразилии.